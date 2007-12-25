Янукович вимагає від Тимошенко бюджет, і негайно

Лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр опозиційного уряду Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від Кабінету Міністрів негайно подати до Верховної Ради проект державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” витратили два місяці на створення коаліції, що значно затягнуло процес розробки державного бюджету.

«Бюджет повинен бути негайно поданий до Верховної Ради», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, він наголосив, що опозиційний уряд вимагає від Кабміну врахувати у проекті держбюджету показники щодо підвищення зарплат та пенсій.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України підготувало проект закону про державний бюджет на 2008 рік до розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України 27 грудня.

Міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК відзначив необхідність прийняття бюджету ще до кінця цього року, щоб громадяни могли безперешкодно отримати зарплати і пенсії на початку наступного. “Країна повинна увійти в новий рік з бюджетом”, - наголосив міністр фінансів.

В.ПИНЗЕНИК підкреслив, що, незважаючи на неймовірно стислі терміни для підготовки документу, Мінфін успішно виконав це завдання.