Тимошенко обіцяє у бюджеті-2008 тільки добрі новини

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що в проекті Держбюджету на 2008 рік буде передбачено суттєве підвищення пенсій та заробітних плат.

Про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з лідером Партії регіонів, главою опозиційного уряду Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«В бюджеті ви побачите тільки добрі новини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що у Кабінету міністрів дуже мало часу для того, щоб сформувати проект Держбюджету-2008.

При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, Кабмін у проекті Держбюджету «значно оптимізував доходи і видатки, а також передбачив кошти на соціальні виплати». «Ми не тільки не погіршити соціальні показники, а навпаки їх покращили», - сказала вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в проекті Держбюджету на наступний рік передбачені кошти на повернення заощаджень громадян України, що зберігалися в Ощадбанку СРСР.

За її словами, 60% вкладників у наступному році повністю отримають свої заощадження, а інші виплати будуть здійснені протягом 2009 року.

Крім того, за словами прем’єр-міністра, новий уряд передбачив усі антиінфляційні заходи, аби не допустити здорожчання товарів. У той же час, Ю.ТИМОШЕНКО висловилася за те, аби і опозиція долучилася до вдосконалення Держбюджету-2008.

«Я хочу, щоб ми показали, що опозиція і влада зможуть спільно працювати над бюджетом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК звернеться до Миколи АЗАРОВА (міністр фінансів опозиційного уряду), який в опозиційному уряді керує питанням ухвалення держбюджету, для того, щоб опозиція та влада напрацювали спільний проект документа.