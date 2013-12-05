ГПУ сьогодні допитає міліціонерів в рамках справи про розгін Євромайдану

Як повідомили УНІАН у Генеральній прокуратурі, зокрема, до Головного слідчого управління ГПУ викликано на допит заступника начальника київської міліції з громадської безпеки Петра Федчука та заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, який також відповідає за організацію та забезпечення правоохоронцями громадської безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада, близько 4-ої, ранку бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували на Майдані незалежності кілька сотень учасників мирної акції на підтримку євроінтеграції України.

Читайте також: Громадянські протести в Україні. Хроніка подій: день шостий - четвер

На відеозаписах, оприлюднених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркуту" витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями. Пізніше в Інтернеті з’явилися записи з камер спостереження, які свідчать, що бійці «Беркуту» наздоганяли і били людей і на великій відстані від Майдану Незалежності.

Даний факт викликав новий спалах масових акцій протесту.