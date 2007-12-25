Янукович відмовився йти у заступники до міністрів Тимошенко

Партія регіонів відкинула пропозицію прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО обійняти посади заступників міністрів з контролюючими функціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ після зустрічі з прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО.

«Це питання дискусійне. Що стосується участі Партії регіонів у будь-яких органах виконавчої влади - це виключається», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Партія регіонів є опозицією і має намір дотримуватись опозиційної позиції.

«Ми робитимемо все, аби з нашою допомогою влада працювала ефективно», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що зараз основними вимогами опозиції є термінове подання проекту державного бюджету на 2008 рік, підготовка програми діяльності уряду з урахуванням положень стратегії реформ, розроблених Партією регіонів.