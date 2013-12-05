ЗМІ: В одній з київських лікарень можуть тримати людей, що вважалися зниклими після розгону мітингів
13:32, 05 грудня 2013Політика
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Одне з відділень лікарні, де за даними депутатів від опозиції, можуть перебувати понад 20 поранених під час розгону мітингу на майдані Незалежності, перебуває під посиленою охороною міліції
Про це в ефірі «Громадського телебачення» повідомила співачка Руслана, яка разом з депутатами Миколою Катеринчуком та Лесею Оробець побували учора в лікарні швидкої допомоги на Братиславській, 3, в Києві, передає Радіо Свобода.
Під наглядом міліції перебуває саме відділення гострих отруєнь. Відвідувачів до хворих мітингувальників не пустили.
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Депутати не виключають, що у вказаній лікарні можуть перебувати й ті, хто вважалися зниклими після розгону мітингу 30 листопада.
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