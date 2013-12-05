ЗМІ: В одній з київських лікарень можуть тримати людей, що вважалися зниклими після розгону мітингів

Про це в ефірі «Громадського телебачення» повідомила співачка Руслана, яка разом з депутатами Миколою Катеринчуком та Лесею Оробець побували учора в лікарні швидкої допомоги на Братиславській, 3, в Києві, передає Радіо Свобода.

Під наглядом міліції перебуває саме відділення гострих отруєнь. Відвідувачів до хворих мітингувальників не пустили.

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Депутати не виключають, що у вказаній лікарні можуть перебувати й ті, хто вважалися зниклими після розгону мітингу 30 листопада.