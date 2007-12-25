Тимошенко розказала, як доведе готовність до співпраці з Ющенком

Призначення Євгена ЧЕРВОНЕНКА головою Національного агентства з питань підготовки і проведення Євро-2012 в Україні є свідченням готовності уряду до ефективної співпраці з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні після завершення зустрічі з лідером опозиції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Він (Є.ЧЕРВОНЕНКО) поки що не призначений віце-прем`єр-міністром. Він призначений керівником Національного агентства з підготовки Євро-2012. Це кандидатура Президента, і я цю кандидатуру сприйняла саме для того, щоб продемонструвати ефективну співпрацю уряду і Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, вакантну на сьогодні посаду віце-прем`єр-міністра може зайняти представник блоку НУ-НС або представник Президента України. «За своїми квотами вони можуть висловлювати свої побажання без права вето», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що має намір відстоювати «тільки мир і спокій у владі», а також налаштована на конструктивну співпрацю між урядом, Президентом, прем`єр-міністром і Секретаріатом Президента.

«Заради наведення ладу в країні, тому ті кадри, яких пропонує Президент, я сприйматиму», - сказала вона.