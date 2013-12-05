ГПУ викликала Захарченка на допит

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Олександр Каліфіцький.

“На сьогодні нами вже допитано начальника Головного управління МВС в м. Києві, його заступника — начальника міліції громадської безпеки. Сьогодні був також допитаний заступник міністра, що відповідає за громадську безпеку і ряд працівників “Беркуту”. Зараз ведуться переговори для того, що міністр прибув на допит у п'ятницю в Головне слідче управління”, - сказав Каліфіцький.

Також він уточнив, що і Захарченко, й інші фігуранти цієї справ допитуються у якості свідків.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі бійці «Беркута» жорстоко розігнали Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько 4 години ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи. 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Це викликало обурення громадян і зібрало надзвичайно масові акції протесту в Києві та інших містах держави.

1 грудня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко тимчасово усунув начальника Головного управління МВС України в Києві Валерія Коряка від виконання службових обов'язків до отримання результатів службової перевірки дій співробітників міліції при розгоні Євромайдану.

Сам Коряк перед цим заявив про відставку з посади керівника київської міліції

Акції протесту тривають.