У прокуратурі запевняють, що затримали підозрюваних у заворушеннях під АП

Сьогодні затримано двох осіб, причетних до безладів на вул. Банковій 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник прокурора Києва Сергій Софієв.

“Сьогодні відбулось затримання двох осіб, які причетні до подій, пов'язаних з так званим “бульдозером”, тобто ті події, що відбулись на Банковій”, - сказав Софієв.

Заступник прокурора не назвав цих людей, однак зазначив, що один з них є членом громадської організації “Дорожній контроль”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що міліція визначила коло підозрюваних, які брали участь і організовували заворушення в Києві.

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Захарченко зазначив, що сьогодні вже затримано особу, яка відібрала у водія грейдера 1 грудня ключі від транспортного засобу і людина, яка привезла цю техніку на Банкову та використовувала, намагаючись прорвати міліцейський кордон.

Довідка УНІАН. 1 грудня в Києві відбулися численні сутички невідомих у масках із правоохоронцями на вулиці Банковій неподалік Адміністрації Президента. Люди в масках привезли на Банкову грейдер і намагалися прорватися через кордон міліції, що забезпечував охорону.

4 грудня позафракційний народний депутат Петро Порошенко заявив, що надав МВС і Генпрокуратурі відео, яке свідчить про те, що провокаторів на Банкову завезли заздалегідь.