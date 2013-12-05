Міліція визначила коло підозрюваних у заворушеннях на Банковій

Міліція визначила коло підозрюваних, які брали участь і організовували заворушення в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

“У нас є коло підозрюваних, які найближчим часом будуть затримані і яким буде вручено повідомлення про підозру”, - сказав він, зазначивши, що серед цих підозрюваних є і лідер “Братства” Дмитро Корчинський і “багато інших осіб”.

Водночас, Захарченко зазначив, що сьогодні вже затримано особу, яка відібрала у водія грейдера 1 грудня ключі від транспортного засобу і людина, яка привезла цю техніку на Банкову та використовувала, намагаючись прорвати міліцейський кордон.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня в Києві відбулися численні сутички невідомих у масках із правоохоронцями на вулиці Банковій неподалік Адміністрації Президента. Люди в масках привезли на Банкову грейдер і намагалися прорватися через кордон міліції, що забезпечував охорону.

4 грудня позафракційний народний депутат Петро Порошенко заявив, що надав МВС і Генпрокуратурі відео, яке свідчить про те, що провокаторів на Банкову завезли заздалегідь.

«Я надав відео МВС і Генеральній прокуратурі й звернувся з відповідною заявою, щоб мені, як народному депутату, який разом з багатьма нашими однодумцями, тисячами киян намагався зупинити провокацію, дали відповідь», – сказав Порошенко.

«На щастя, там працювали більше сотні журналістів, які зняли два надзвичайно цікавих процеси. Процес перший – як за дві години до демонстрації, у двір Адміністрації Президента заїхали шість автобусів, які привезли у межах 120-150 осіб, які абсолютно комфортно, закривши обличчя масками, озброївшись сокирами, ножами, молотками, петардами і всім, що необхідно для того, щоб зробити брутальну картинку кровавої бійні. Потім показати її по всім світовим каналам для того, щоб виправдати жорстокість «Беркуту» в суботу», – додав депутат.

За його словами, 3 грудня він звернувся до генерального прокурора, продемонстрував відео, як грейдер завозять, продемонстрував номери телефонів, які були зазначені на цьому грейдері, «тобто, кому він належить. Показав кадри, як на вантажівку, під охороною міліції, кран завантажив цей грейдер і вивіз його».