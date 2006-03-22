Кушнарьов пішов на дебати з ”важкою” головою

Правоохоронці не вважають, що вчорашній вибух у будинку в центрі Харкова можна трактувати як теракт чи замах на життя людей.Про це сказала кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Управління МВСУ у Харківській області Лариса ВОЛКОВА, коментуючи подію, що сталася 21 березня ввечері. “Справу порушено за ознаками ст.296 ч 4 Кримінального кодексу “хуліганство”, і підстав трактувати подію як теракт чи замах на життя людей у правоохоронців немає”, - сказала вона.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, вибух стався на першому поверсі 6-поверхового будинку, де розміщена кав’ярня, а всі інші приміщення, у тому числі офіс Партії регіонів, знаходяться на 2-му поверсі. Тому не можна вважати, що дії були спрямовані на якусь конкретну організацію, наголосила керівник ЦГЗ. Що стосується керівника виборчої кампанії Партії регіонів Євгена КУШНАРЬОВА, зазначила Л.ВОЛКОВА, то “він не звертався до правоохоронців із заявою як постраждалий, заяви від нього немає”.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові у 6-поверховому будинку, де вчора поблизу офісу Партії регіонів стався вибух, знайдено залишки саморобного вибухового пристрою. Внаслідок вибуху, який правоохоронці охарактеризували як “малопотужний”, ніхто не постраждав, матеріальних збитків не завдано. Експертами встановлено, що вибуховий пристрій був виготовлений саморобним способом. Маса пороху, який було використано для його виготовлення, “незначна”.

Представники Партії регіонів подію трактують як “вибух в офісі Партії регіонів”. За інформацією на сайті облорганізації партії, у момент вибуху неподалік перебував Є.КУШНАРЬОВ. Він певний час після вибуху “скаржився на шум у вухах, на важкий стан голови. Потім він прийняв рішення, як і планував, виїхати на підготовку до ефіру, щоб не зірвати теледебати”, повідомив голова міської організації партії Олександр КРИВЦОВ.