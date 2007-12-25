Ющенко і Саакашвілі в однакових пальтах (фоторепортаж)

Сьогодні Президент України Віктор Ющенко відвідав Грузію з одноденним робочим візитом. У аеропорту Ющенка зустрічав тепер вже екс-президент і кандидат у президенти Грузії на дострокових президентських виборах Михайло Саакашвілі. Там і трапився конфуз: два президенти (з приставкою екс- і чинний) з`явилися на зустріч одягнені так, як ще за часів Радянського союзу у всіх братських республіках зазвичай одягали близнят – з мінімумом відмінностей в одязі.

Зрозуміло, якби, скажімо, Тимошенко і Богатирьова зіткнулися в кулуарах Верховної Ради з однаковими сумочками в руках, скандал обов`язково був би. Але чоловікам прощається багато що, і на однакові наряди президентів практично не зважили.

Фото Миколи Лазаренка / УНІАН