Яценюк закликає західний світ ввести санкції проти української влади
15:28, 01 грудня 2013Політика
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Народний депутат України Арсеній Яценюк закликає західний світ ввести санкції проти урядовців, Президента Віктора Януковича та владних діячів.
Яценюк запросив учасників акції погрітися у КМДА та Будинок профспілок
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на Народному віче на Майдані Незалежності в Києві.
Яценюк також наголосив на необхідності вже сьогодні розпочати страйк на Майдані Незалежності і для цього використати будиночки, які там встановлені главою КМДА Олександром Поповим.
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Він також повідомив, що учасників акції запрошено погрітися в Будинок профспілок та в Київську міську раду.
Нагадаємо, після жорстокого розгону Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада, сьогодні в столиці і по всій країні сотні тисяч громадян вийшли на акції громадянського протесту.
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