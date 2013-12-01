Яценюк закликає західний світ ввести санкції проти української влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на Народному віче на Майдані Незалежності в Києві.

Яценюк також наголосив на необхідності вже сьогодні розпочати страйк на Майдані Незалежності і для цього використати будиночки, які там встановлені главою КМДА Олександром Поповим.

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Він також повідомив, що учасників акції запрошено погрітися в Будинок профспілок та в Київську міську раду.

Нагадаємо, після жорстокого розгону Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада, сьогодні в столиці і по всій країні сотні тисяч громадян вийшли на акції громадянського протесту.