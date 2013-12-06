Генсек Ради Європи закликає об`єктивно розслідувати події на Євромайдані в Києві

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з міністром юстиції України Оленою Лукаш, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Зокрема, Ягланд проінформував міністра про зустрічі, проведені з представниками влади та опозиції, а також із правозахисниками, в пошуках варіантів діалогу щодо ситуації, яка склалася в Україні після подій 30 листопада та 1 грудня.

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«Те, що я почув під час цих зустрічей, дуже турбує. Йдеться про низку подій, які відбулися на Майдані, в суді, йдеться також про попереднє утримання людей. Якщо це правда – те, що я почув, влада має втрутитись. Дуже важливо, щоб було проведене розслідування і знайдена правда. Якщо цього не буде зроблено - рану на тілі суспільства будуть використовувати різні політичні сили», - підкреслив Ягланд.

Для об’єктивного з’ясування подій, пов’язаних із фактом побиття активістів Майдану, Генеральний секретар Ради Європи запропонував створити групу з трьох осіб: представника більшості, опозиції та представника Ради Європи, яка могла б розслідувати процес, який трапився, і це стало б початком для поновлення довіри у суспільстві, зазначили в Мін’юсті.

У свою чергу Лукаш наголосила, що пропозиція Генсека Ради Європи має бути підтримана, а всі, хто був причетний до насильства, повинні понести покарання.

Вона також зазначила, що Міністерство юстиції підтримує право громадян на мирні протести, але не підтримує факти захоплення будівель і споруд та організації масових заворушень.

«Міністерство юстиції захищає права та інтереси громадян і я обіцяю, що так буде і надалі. Ми не є судовим чи правоохоронним органом, але все, що від нас залежить – будемо забезпечувати», - сказала міністр юстиції.