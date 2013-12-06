ЦВК дозволила виборчкому на полярній станції самому виготовити бюлетені

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ЦВК прийняла на сьогоднішньому засіданні.

Член ЦВК Жанна Усенко-Чорна зазначила, що кількість бюлетенів становить 13 штук, що на 0,05% перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цій виборчій дільниці за формою, затвердженою постановою ЦВК від 20 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв ухвалу про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня в п`яти одномандатних округах: №94 (Обухів, Київська область) №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори в п`яти проблемних округах.