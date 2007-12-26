Блок Литвина пропонує продовжити мораторій на продаж землі на два роки

Народний депутат від Блоку Литвина Катерина ВАЩУК пропонує продовжити до 1 січня 2010 р. мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, дія якого завершується 1 січня 2008 р.

Як повідомляє офіційний інтернет-портал Верховної Ради України, К.ВАЩУК подала до ВР відповідний законопроект (реєстр. № 1051) про внесення змін до розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України (щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення).

Автор законопроекту висловлює переконання, що на сьогодні не виконана головна умова запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення - не було прийняття законів про ринок земель та про державний земельний кадастр.

На думку К.ВАЩУК, прийняття законопроекту дасть можливість розробити Земельним кодексом пакет законів, які б запобігли можливим зловживанням та злочинним діям у питаннях земельної власності, а також дасть змогу уникнути зубожіння українського народу та скуповування земель України вітчизняними та іноземними магнатами.