Президент візьме участь у розширеному засіданні уряду
09:37, 26 грудня 2007Політика
803 0
Розглядатиметься проект закону про бюджет
Сьогодні о 12.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у розширеному засіданні Кабінету Міністрів України.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК та лідери фракцій парламенту також візьмуть участь у засіданні Кабінету міністрів.
На засіданні розглядатиметься проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter