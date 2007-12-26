Президент візьме участь у розширеному засіданні уряду

Розглядатиметься проект закону про бюджет

Сьогодні о 12.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у розширеному засіданні Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК та лідери фракцій парламенту також візьмуть участь у засіданні Кабінету міністрів. На засіданні розглядатиметься проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”.

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