Президент візьме участь у розширеному засіданні уряду

09:37, 26 грудня 2007
Політика
803 0

Розглядатиметься проект закону про бюджет

Сьогодні о 12.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у розширеному засіданні Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК та лідери фракцій парламенту також візьмуть участь у засіданні Кабінету міністрів.

На засіданні розглядатиметься проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter