Об 11.00 Ющенко проведе нараду з Тимошенко і Яценюком
10:22, 26 грудня 2007Політика
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... і можна йти на Кабмін
Сьогодні об 11.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду із головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.
Як повідомляється на офіційному сайті Президента, цей захід зазначений у сьогоднішньому графіку В.ЮЩЕНКА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж В.ЮЩЕНКО візьме участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів.
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