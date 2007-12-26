Об 11.00 Ющенко проведе нараду з Тимошенко і Яценюком

Сьогодні об 11.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду із головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомляється на офіційному сайті Президента, цей захід зазначений у сьогоднішньому графіку В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж В.ЮЩЕНКО візьме участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів.