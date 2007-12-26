Богатирьова написала заяву про прийом на роботу до РНБО

Народний депутат України Раїса БОГАТИРЬОВА погодилася працювати секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Про це УНІАН повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ.

Він зазначив, що Р.БОГАТИРЬОВА вже написала заяву «про прийом на роботу в РНБО».

На запитання, чи розглядатиметься в Партії регіонів питання щодо виключення її з лав партії Я.СУХИЙ відповів: «А для чого?».

За його словами, згідно з законодавством, протягом 20 днів Р.БОГАТИРЬОВА має скласти депутатські повноваження, а також призупинити членство в Партії регіонів, «оскільки секретар РНБО, як і міністр внутрішніх справ та голова СБУ, не можуть бути членами партій».

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО. Водночас лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Р.БОГАТИРЬОВА не давала згоди на призначення її на цю посаду.

25 грудня Президія Партії регіонів не погодилась з тим, щоб Р.БОГАТИРЬОВА обійняла посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Увечері 25 грудня було оприлюднено Указ Президента про введення Р.БОГАТИРЬОВОЇ до складу РНБО.