Майдан вимагає від Януковича відповіді на поставлені вимоги - Кличко

00:00, 09 грудня 2013
Політика
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Майдан вимагає від Януковича відповіді на поставлені вимоги.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це виступаючи опівночі зі сцени на Майдані заявив лідер УДАРу Віталій Кличко, який разом з молодшим братом Володимиром прийшов підтримати мітингувальників, які продовжують залишатися на головній столичній площі.

"Ми маємо нарешті почути від Віктора Януковича відповіді на поставлені нами вимоги, зокрема щодо відставки уряду Азарова", -  сказав Кличко-старший, і звертаючись до мітигнувальників поставив їм риторичне запитання: "Якщо у прагненні до євроінтеграції вистояла Польща, Словаччина, Чехія, то чи зможе вистояти Майдан і Україна, якщо знадобиться не один день, не один тиждень?"

Майдан відповів ствердним "Так!"

У свою чергу Володимир Кличко, звертаючись до мітингувальників наголосив, що невдовзі настане той час, коли прийде перемога, оскільки прагнення українців побачили і почули в усьому світі.

Наразі на Майдані Незалежності перебуває близько двох тисяч осіб, не враховуючи тих, які перебувають у наметах, у будівлях ФПУ, КМДА та Жовтневого палацу та біля барикад, які виставлено на вулицях адміністративного кварталу.

Зі сцени Євромайдану продовжують виступати українські колективи.

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