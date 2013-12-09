Майдан вимагає від Януковича відповіді на поставлені вимоги - Кличко
Майдан вимагає від Януковича відповіді на поставлені вимоги.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це виступаючи опівночі зі сцени на Майдані заявив лідер УДАРу Віталій Кличко, який разом з молодшим братом Володимиром прийшов підтримати мітингувальників, які продовжують залишатися на головній столичній площі.
"Ми маємо нарешті почути від Віктора Януковича відповіді на поставлені нами вимоги, зокрема щодо відставки уряду Азарова", - сказав Кличко-старший, і звертаючись до мітигнувальників поставив їм риторичне запитання: "Якщо у прагненні до євроінтеграції вистояла Польща, Словаччина, Чехія, то чи зможе вистояти Майдан і Україна, якщо знадобиться не один день, не один тиждень?"
Майдан відповів ствердним "Так!"
У свою чергу Володимир Кличко, звертаючись до мітингувальників наголосив, що невдовзі настане той час, коли прийде перемога, оскільки прагнення українців побачили і почули в усьому світі.
Наразі на Майдані Незалежності перебуває близько двох тисяч осіб, не враховуючи тих, які перебувають у наметах, у будівлях ФПУ, КМДА та Жовтневого палацу та біля барикад, які виставлено на вулицях адміністративного кварталу.
Зі сцени Євромайдану продовжують виступати українські колективи.