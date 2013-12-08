У Росії визнали, що "Марш мільйонів" у Києві серйозніший за московський

"У Москві був свій "Марш мільйонів", який обернувся 20 тисячами. У Києві все серйозніше: за об'єктивними даними, на майдані - до 300 тисяч осіб", - написав Пушков в неділю в своєму мікроблозі в Twitter.

На тему: Російський телеведучий виправдав Януковича і назвав Україну "фантомним болем Росії"

При цьому через 15 хвилин російський чиновник додав: "100 або 300 тис. - вони не можуть вирішувати долю країни".

Як передає РІА Новости, узгоджена з владою хода Якиманкою і мітинг на Болотній площі 6 травня 2012 року в Москві вилилися в сутички з поліцією. Тоді постраждали десятки людей, понад 400 демонстрантів було затримано. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про масові заворушення, за якою зараз проходять майже 30 осіб, в тому числі опозиційні лідери Сергій Удальцов і Леонід Развозжаэв. Опозиціонери вважають цю справу сфабрикованою.