Більше ста людей в Сімферополі спалили прапор ЄС

У Сімферополі активісти «Российского фронта Сергей Шувайникова» і «Конгресса русских общин Крыма» у понеділок на центральній площі Сімферополя провели мітинг, під час якого спалили прапор Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, присутні вимагали від Президента Віктора Януковича, парламенту і уряду країни припинити акції опозиційних сил у столиці України, що закликають до євроінтеграції і зміни влади в країні.

Мітингувальники тримали прапори своїх організацій, Криму, Росії, Андріївські прапори, а також ікони і плакати, серед яких були: «Русские Крыма никогда не отрекутся от матери-России!», «Долой бандеровцев из власти», «Евросоюз, Бандера и Шухевич - твои герои?», «Паны дипломаты, не суйте нос в чужие хаты».

Читайте також: У більш ніж 30 містах світу підтримали мітингувальників на Євромайдані

Акція зібрала понад сто учасників.

«Ми вимагаємо припинити політичний і правовий хаос і безлад у Києві і низці західних областей України, що прикривається гаслами «євроінтеграції» і закликами до повалення законної влади», - йдеться у зверненні мітингувальників до глави держави, Кабміну і Верховної Ради. Учасники акції спалили прапор ЄС, після чого провели ходу до будівлі Верховної ради Криму.