Ющенко на засіданні Кабміну представив нового секретаря РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на засіданні Кабінету міністрів представив нового секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до учасників засідання уряду, Президент сказав: «Я хочу представити вам секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ».

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент підписав указ про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ на посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України.