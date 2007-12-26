Ющенко на засіданні Кабміну представив нового секретаря РНБО
12:36, 26 грудня 2007Політика
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Усі здогадувалися, хто це буде
Президент України Віктор ЮЩЕНКО на засіданні Кабінету міністрів представив нового секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ.
Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до учасників засідання уряду, Президент сказав: «Я хочу представити вам секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ».
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент підписав указ про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ на посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
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