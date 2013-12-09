МВС заявляє, що на Майдані озброюють мітингувальників
17:07, 09 грудня 2013Політика
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Міністерство внутрішніх справ заявляє, що на Майдані Незалежності озброюють мітингувальників.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС.
«Від народних депутатів України надходить інформація про те, що в так званих пунктах самооборони мітингувальникам роздають держаки від лопат та інші предмети, що можуть бути використані для спричинення тілесних ушкоджень», - зазначили в МВС.
Міліція попереджає про протиправність подібних дій та кримінальну відповідальність у разі їх вчинення.
«Правоохоронці будуть реагувати на правопорушення відповідно до чинного законодавства», - заявили в міністерстві.
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