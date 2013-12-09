З київських вулиць приберуть машини, які заважатимуть снігоприбиральній техніці

Таке рішення прийняла комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій КМДА у відповідь на прогнози синоптиків, які обіцяють у столиці рясні снігопади до кінця тижня.

Щоб забезпечити стабільність дорожнього руху в Києві і не допустити колапсу, знадобляться зусилля не тільки комунальних служб, а й ряду державних структур.

Зокрема, планується, що в боротьбі зі сніговою стихією будуть задіяні Міністерство оборони України, Державна служба з надзвичайних ситуацій, а також Укравтодор, які готові надати для цього додаткові сили і техніку.

Як екстрені заходи, передбачено обмеження в'їзду в місто вантажного транспорту – з таким проханням Київ збирається звернутися до Державтоінспекції.

ДАІ та Міністерство внутрішніх справ забезпечуватимуть безперебійний рух комунального транспорту і нормальні умови для роботи снігоприбиральної техніки. Для цього спільно з КП «Київпарктранссервіс» вони будуть прибирати з вулиць автомашини, припарковані з порушенням правил дорожнього руху.

Київська влада закликає водіїв під час снігопадів не виїжджати на власному автомобілі, пересуватися громадським транспортом, а якщо вже виїхали на особистому авто – дотримуватися правил паркування.

План реагування на погіршення погодних умов буде діяти до 14 грудня, і при необхідності його продовжать.