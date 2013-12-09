У МВС пояснили, чому почали відтісняти мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією міністерства, "правоохоронці почали відтісняти мітингуючих із проїжджих частин на вулиці Інститутській, Грушевського, де заблокований рух. Ніяких протистоянь на даний час немає".

У МВС уточнили, що йдеться про відтиснення мітингуючих в урядовому кварталі, щоб розблоковувати підступи до адмінбудівель. На Майдані Незалежності такі дії не здійснюються.

У свою чергу, в прес-службі київської міліції агентству уточнили, що рішення про відтиснення було ухвалене у зв'язку з численними зверненнями, що стосуються блокування проїжджих частин. "У зв'язку з тим, що було багато звернень громадян, а також у зв'язку з тим, що нормальна життєдіяльність міста порушена, було ухвалене рішення за допомогою військовослужбовців внутрішніх військ і міліції провести роботи з відтиснення мітингуючих з проїжджих частин доріг", - пояснили в прес-службі міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються відбивати штурм.

З настанням темряви правоохоронці оточили наметовий табір мітингуючих на розі вулиць Шовковичної і Богомольця. Трохи раніше міліція перекрила автобусами вулицю Грушевського практично від Європейської площі до Арсенальної площі. Три намети мітингуючих на розі Кріпосного провулка і вул. Інститутської заблоковані кількома сотнями бійців внутрішніх військ у шоломах і з щитами.