Уряд виключив з бюджету всі бізнес-програми старого Кабміну

Уряд Юлії ТИМОШЕНКО виключив з державного бюджету всі бізнес-програми, які лобіював попередній склад Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеному засіданні уряду заявила сама прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми прибрали ті податки, які були пов`язані з бізнесом влади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду підкреслила, що головною функцією бюджету є захист державних інтересів і громадян країни. «Не функція бюджету займатися бізнесом. Функції бюджету – соціальний захист людей і реалізація пріоритетних програм національного розвитку. Тому всі лобістські бізнес-програми з бюджету виключені», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що в результаті таких дій звільнилася «достатньо істотна сума коштів, які будуть розподілені на пріоритетні напрями».