Тягнибок закликав змінити людей на блокпостах і приходити на Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу на Майдані Незалежності, Тягнибок наголосив на потребі втримати блокпости і відзначив, що стратегічними є блокпости на вулицях Лютеранській, Шовковичній та біля Будинку офіцерів.

Також лідер «Свободи» додав, що завтра вранці знову розпочнуть блокаду на вулиці Грушевського. Він попросив присутніх на Майдані чоловіків зробити ротацію на блокпостах, зокрема на вулиці Інституцькій.

«Зв’яжіться з нашими людьми, сусідами, друзями, які знаходяться за межами Києва, які мають можливість приїхати сюди. Попросіть їх, щоб вони вдягалися тепліше… Нам треба втримати наш Майдан», - сказав Тягнибок і закликав укріплювати блокпости.

Крім того, він повідомив, що планується, аби місцеві штаби в районах завтра почали пікетування обладміністрацій, представництв органів внутрішніх справ та прокуратури.