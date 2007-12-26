Яценюк: Ющенку треба найближчим часом виступити із щорічним посланням

Верховна Рада проситиме Президента України Віктора ЮЩЕНКА найближчим часом звернутися до парламенту та українського народу зі щорічним посланням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів заявив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, згідно з Конституцією, ключовим документом, що визначає основні напрямки розвитку держави, є послання Президента. «Таким чином, ми будемо просити Президента України звернутися до народу та Верховної Ради з посланням», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, законом про Кабінет міністрів чітко визначено, що після послання Президента парламент має заслухати програму дій уряду.

Крім того, голова ВР нагадав, що, ухвалюючи держбюджет, не потрібно забувати про державну програму соціально-економічного розвитку країни. «Це ті основні пріоритети, які повинні бути зазначені і які ми повинні досягнути при реалізації тієї чи іншої бюджетної політики», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Після цього, наголосив він, необхідно буде внести зміни до держбюджету на 2008 рік.

За словами голови ВР, цей документ потрібно було б ухвалити в першій декаді березня 2008 року, адже за цей час Кабінет міністрів зможе реально проаналізувати стан економіки.

«А то часто-густо виходить так, що уряд не встиг зайти до кабінету, а з нього вже питають», - зауважив А.ЯЦЕНЮК.