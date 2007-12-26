Яценюк назвав ”Провал року”

Екс-міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК вважає "провалом року" вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Про це А.ЯЦЕНЮК сказав в інтерв`ю газеті «День» (від 26 грудня).

«Я вважаю провалом року вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі. Я був дуже стурбований рішенням наших партнерів про вихід з ДЗЗСЄ”, - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що цей договір торкається більше України, ніж всіх інших країн. “Зараз головне - не втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси Росії, і навпаки, не дати втягнутися самим в ці процеси”, - додав він.

Він також вважає, що провали у відносинах з Росією в 2007 році не пов`язані з Україною. “Я не бачу жодного провалу в українсько-російських відносинах, що стався з вини України”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК, додавши, що Україна була толерантною “навіть іноді понад міру”.

Як повідомляв УНІАН, згідно з липневим указом Президента РФ Володимира ПУТІНА, Росія з 12 грудня припинила участь в ДЗЗСЄ, посилаючись на те, що країни НАТО не ратифікували його адаптований варіант.

ДЗЗСЄ був підписаний 19 грудня 1990 року в Парижі 16 державами - членами НАТО і шістьма країнами - учасницями Організації Варшавського договору.

Адаптований варіант документа 1999 року ратифікували тільки Росія, Україна, Казахстан і Білорусь.