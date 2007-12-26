Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на персональній відповідальності керівників фінансової сфери за збереження стабільної макроекономічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи із заключним словом на розширеному засіданні Кабінету Міністрів.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сферою персональної відповідальності голови Національного банку України, міністра фінансів та міністра економіки є забезпечення макроекономічної стабільності і забезпечення темпів розвитку таких галузей як машинобудування та багато інших.

Також Президент наголосив, що для забезпечення макроекономічної стабільності необхідно розглядати бюджет росту, а для цього дефіцит не може становити більш як 2%. Також важливим, за словами Президента, є забезпечення високих темпів зростання ВВП.

В.ЮЩЕНКО закликав всіх міністрів не критикувати попередній уряд, а братись за роботу і працювати краще, ніж їхні попередники.