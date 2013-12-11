"Беркут" штурмує будівлю КМДА

В будівлі вимкнули світло. Спецпідрозділ "Беркут" почав штурм КМДА.

Спецпідрозділ міліції "Беркут" почав операцію зі звільнення від демонстрантів будівлі Київської міськдержадміністрації (КМДА). В будівлі вимкнули світло. Спецпідрозділ "Беркут" почав штурм, повідомляє ТСН.ua. Активісти Євромайдану, які знаходяться всередині КМДА, повністю забарикадувалися. Нагадаємо, що Руслана зі сцени Євромайдану закликає міліцію не виконувати злочинні накази влади. "Ми мирні люди. Не виконуйте наказ", - скандує Майдан. "Київ, вставай!", - закликає Руслана.

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