На Євромайдані з'явилися мародери - ЗМІ

03:42, 11 грудня 2013
Політика
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На тих позиціях Євромайдану, де бійці спеціального призначення внутрішніх військ і "Беркут" прорвали барикади і зламали намети, з'явилися мародери.

"Беркут" відтіснив від зламаних наметів євромайданівців, біля наметів одразу опинилися люди в жовтих жилетках, які відмовляються представлятися, повідомляє "Обозреватель".

Так, вони беруть з наметів все підряд речі і забирають їх у невідомому напрямку. Ці люди носять банки, одяг, металеві предмети.

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