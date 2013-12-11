На Євромайдані з'явилися мародери - ЗМІ
03:42, 11 грудня 2013Політика
1131 0
На тих позиціях Євромайдану, де бійці спеціального призначення внутрішніх військ і "Беркут" прорвали барикади і зламали намети, з'явилися мародери.
"Беркут" відтіснив від зламаних наметів євромайданівців, біля наметів одразу опинилися люди в жовтих жилетках, які відмовляються представлятися, повідомляє "Обозреватель".
Так, вони беруть з наметів все підряд речі і забирають їх у невідомому напрямку. Ці люди носять банки, одяг, металеві предмети.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter