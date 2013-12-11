На Євромайдані з'явилися мародери - ЗМІ

"Беркут" відтіснив від зламаних наметів євромайданівців, біля наметів одразу опинилися люди в жовтих жилетках, які відмовляються представлятися, повідомляє "Обозреватель".

Так, вони беруть з наметів все підряд речі і забирають їх у невідомому напрямку. Ці люди носять банки, одяг, металеві предмети.