Мітингувальники повідомили, що "Беркут" б'є затриманих у автозаках
У соцмережах повідомляють, що міліція висмикує захисників барикад і затримує їх. Людей саджають у автозаки та б'ють їх.
"Б'ють всіх по звірячому. Це пекло. Щоб не трапилось - всі. Вибачайте. Поряд зі мною хлопцю розбили голову", - повідомляє один із затриманих телефоном із автозаку.
Відомі вже перші прізвища затриманих. Це зокрема Бабух, Петік, Копилець, Яців, Сачко.
"На моїх очах 70-річного діда добили до крові", - розповів завдяки мобільному пристрою один із затриманих, повідомляє ТСН.
Тим часом кілька опозиційних нардепів намагаються заблокувати рух автозаків і звільнити затриманих чоловіків. Побитий раніше депутат від "Свободи" Іллєнко з перебинтованою головою продовжує перебувати на Майдані та закликає туди всіх киян.
"Голови у нас міцні. Проводжу депутатський прийом тут і зараз кияни – всі на Майдан!", - закликав він.