Мітингувальники повідомили, що "Беркут" б'є затриманих у автозаках

"Б'ють всіх по звірячому. Це пекло. Щоб не трапилось - всі. Вибачайте. Поряд зі мною хлопцю розбили голову", - повідомляє один із затриманих телефоном із автозаку.

Відомі вже перші прізвища затриманих. Це зокрема Бабух, Петік, Копилець, Яців, Сачко.

"На моїх очах 70-річного діда добили до крові", - розповів завдяки мобільному пристрою один із затриманих, повідомляє ТСН.

Тим часом кілька опозиційних нардепів намагаються заблокувати рух автозаків і звільнити затриманих чоловіків. Побитий раніше депутат від "Свободи" Іллєнко з перебинтованою головою продовжує перебувати на Майдані та закликає туди всіх киян.

"Голови у нас міцні. Проводжу депутатський прийом тут і зараз кияни – всі на Майдан!", - закликав він.