МВС на круглому столі має роз’яснити свої дії на Майдані - Кравчук

Колишній Президент України Леонід Кравчук запевняє, що круглий стіл між владою та опозицією сьогодні відбудеться, і в рамках його роботи потрібно знайти відповідь на питання, чи сьогодні вночі у Києві відбулося «розчищення Майдану» чи «розчищення вулиць».

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

При цьому Кравчук зазначив, що його особисто поінформували, що вночі відбувалося «розчищення вулиць, які прилягають до Майдану».

«Сьогодні о 14-й годині на засіданні круглого столу ми попросимо, хто там буде - або міністр, або заступник міністра МВС, і тих людей попросимо, які були на Майдані, точно визначити - це було розчищення вулиць, які прилягають до Майдану, чи це було розчищення Майдану», - сказав він.

Також екс-Президент додав, що за його інформацією, сьогодні на Майдані «не було ніяких застосовано заходів сили».

«Навпаки, сказали, що Майдан залишається недоторканим, а вулиці, які прилягають і все інше, мають бути розчищені для того, щоб люди могли їздити і ходити», - зазначив Кравчук і додав, що це офіційна версія.

Крім того, на запитання, хто від опозиції та влади вже підтвердив свою участь у круглому столі, Кравчук відзначив: «Духовні особи будуть. Влада, наскільки мені відомо, буде. Від Майдану хтось буде. Від громадських організацій хтось буде».

«Відносно опозиції я просто не можу сказати. До них звернулись. Вчора за проханням нашим Леонід Данилович (Кучма — УНІАН) зустрічався з деякими лідерами опозиції. Що домовилися, як домовилися...», - зазначив Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва і почали витісняти протестувальників із Майдану Незалежності, а вранці здійснили спробу штурму будівлі КМДА, яку протестувальники використовують як місце для ночівлі.

МВС назвало штурм Майдану ”заходами щодо впорядкування території”, які проводилися вночі для зручності громадян.

Коли кияни почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, почали відводити колони бійців до «урядового кварталу».

Наразі Учасники Майдану зайнялися відновленням барикад по периметру центральної площі столиці України, розібраних кількома годинами раніше бійцями спецпідрозділів МВС.

«Ми відновлюємо те, що змогла розібрати міліція. Зламали одну барикаду - ми поставимо нову. Сьогодні ми перемогли і маємо намір стояти до кінця», - сказав один із учасників Майдану.