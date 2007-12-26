Тимошенко на Новий рік хоче у подарунок сюрприз, але не бюджет

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує зустрічати Новий рік у родинному колі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я планую відсвяткувати Новий рік з донькою і мамою. Вони всі приїжджають до мене в гості, і після цього – трохи виспатися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що вже 2 січня вона має намір вийти на роботу. «На цей день уже заплановані наради», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що найкращим для неї політичним подарунком буде прийняття бюджету. А особистий подарунок – я хочу, щоб це був сюрприз, але щоб сюрпризом став не бюджет», - уточнила глава уряду.