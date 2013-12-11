Фракція ПР у Львівській міськраді припиняє своє існування

Як повідомили УНІАН в секретаріаті міської ради, фракція ПР у міській раді припиняє існування, оскільки її члени вийшли з фракції.

«До мене звернулися депутати із Партії регіонів, які написали заяву про вихід з цієї політичної сили. Згідно з цим, можу зробити висновок, що фракції Партії регіонів у Львівській міській раді немає. Ці заяви – це реакція депутатів на події, що відбуваються в країні», - повідомив секретар Львівської міської ради Василь Павлюк.

За даними прес-служби міськради, раніше у фракцію ПР входило 5 депутатів. Двоє депутатів раніше вийшли з фракції, а депутати від ПР Володимир Пасічник та Тадей Едер написали заяви про вихід з фракції 8 та 9 грудня відповідно.

Таким чином в міськраді залишився один позапартійний «регіонал» Павло Ткачук. Таким чином, фракція ПР в міськраді припинила своє існування, оскільки згідно з регламентом міськради, мінімальна кількість депутатів для формування фракції повинна становити не менше трьох.