Гриценко спростував інформацію про введення в Київ військ

Про це він заявив кореспонденту УНІАН коментуючи інформацію, яка з'явилася в ЗМІ з посиланням на свідчення очевидців.

"Я не підтверджую цю інформацію із своїх джерел", - сказав Гриценко.

Його здивувало, "яким чином люди могли впізнати, що ця колона належить до міністерства оборони, а не до МВС".