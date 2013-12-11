Гриценко спростував інформацію про введення в Київ військ

22:43, 11 грудня 2013
Політика
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Екс-міністр оборони  Анатолій Гриценко спростував інформацію про нібито в'їзд до Києва з боку Житомира колони транспорту з військовими.

 Про це він заявив кореспонденту УНІАН коментуючи інформацію, яка з'явилася в ЗМІ з посиланням на свідчення очевидців.

"Я не підтверджую цю інформацію із своїх джерел", - сказав Гриценко.

Його здивувало, "яким чином люди могли впізнати, що ця колона належить до міністерства оборони, а не до МВС".

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