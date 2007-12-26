Януковича «притисли до стіни» через Богатирьову

Виборці Партії регіонів вимагають від лідера партії Віктора Януковича дати принципову оцінку призначення Раїси Богатирьової секретарем РНБО.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, у середу на адресу Януковича надійшло більше сотні телеграм від виборців із такою вимогою.

"Віктор Янукович ознайомив з цією інформацією голів обласних партійних осередків, з якими він зустрівся сьогодні і які одноголосно підтримали позицію лідера Партії регіонів у цьому питанні і однозначно заявили про необхідність принципової оцінки", - зазначає прес-служба.

Українська правда