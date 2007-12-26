Януковича «притисли до стіни» через Богатирьову
19:44, 26 грудня 2007Політика
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Лідер ПР одержав сотню телеграм
Виборці Партії регіонів вимагають від лідера партії Віктора Януковича дати принципову оцінку призначення Раїси Богатирьової секретарем РНБО.
Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, у середу на адресу Януковича надійшло більше сотні телеграм від виборців із такою вимогою.
"Віктор Янукович ознайомив з цією інформацією голів обласних партійних осередків, з якими він зустрівся сьогодні і які одноголосно підтримали позицію лідера Партії регіонів у цьому питанні і однозначно заявили про необхідність принципової оцінки", - зазначає прес-служба.
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