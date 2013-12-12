Силовики на Банковій розказали, що для них гірше, ніж стояння на морозі
12:14, 12 грудня 2013Політика
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Силовики змінюють один одного кожні дві години.
У Києві на вулиці Банковій, де знаходиться Адміністрація президента, барикад мітингувальників немає. Установу охороняють бійці внутрішніх військ України.
Як йдеться в сюжеті ТСН-Ранок, силовики змінюють один одного кожні дві години. Їм заборонено грітися чаєм та кавою. Проте вони не ухиляються від спілкування с пресою та мітингувальниками.
Силовики зізналися, що для них найважче "стояти проти народу"
Нагадаємо, що вчора Євромайдан під КМДА закликав силовиків згадати присягу на вірність українському народу.
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