Колесников вважає, що Богатирьова вступила у конфлікт сама з собою

Погодившись на посаду Секретаря ради національної безпеки та оборони України, Раїса Богатирьова вступила у конфлікт з Партією регіонів. Про це заявив депутат-регіонал Борис Колесников в інтерв`ю "5 каналу".

"Це її особистий вибір. Тут Ви повинні розуміти, що це - прямий конфлікт інтересів. Людина, яка, взагалі-то, номер два в списку "Партії регіонів", і яка багато років керувала фракцією, і асоціювалася у виборців виключно з "Партією регіонів", вимушена сьогодні, погодившись на цю посаду, вступити в конфлікт інтересів сама з собою", - сказав Колесников.

Раїсу Богатирьову на посаді Секретаря РНБОУ представив сьогодні президент Віктор Ющенко. Це сталося під час розширеного засідання Кабміну. Нагадаємо, - напередодні на засіданні президії політради - Партія регіонів рекомендувала Богатирьовій не приймати цю посаду.