Завальний не визнає себе винним у вбивстві Кушнарьова

Дмитро Завальний, якого звинувачують у вбивстві Євгена Кушнарьова через необережність, не визнав своєї вини і заявив про відвід слідчого, повідомляє телеканал НТН.

За словами адвоката Володимира Олевського, підставою стало те, що слідство не повідомило його та його підзахисного про проведення експертиз. Натомість до участі у дізнанні залучало представника постраждалих – адвоката дітей Кушнарьова.

Нагадаємо, минулої п’ятниці Завальному висунули звинувачення за двома статтями: необережне вбивство та незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї.

«Те, що це рикошет, безумовно, це визначено. У цьому плані є достатньо серйозні експертизи. У цьому немає сумніву. Але саме тому, що в цьому немає сумніву, Завальний повинен бути не винним. І ось це направлення його до суду, це просто звітність. Звітність, яка ймовірно досягається не випадково до кінця річного терміну, оскільки особи, які займаються розслідуванням справи в прокуратурі, так само як і я виховувалися і виросли за радянської влади, і слово звітність для них не пустий звук до якої-небудь дати», - зауважив адвокат.