Суд випустив з СІЗО трьох затриманих під Кабміном 24 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під особисте зобов'язання випустили зі слідчого ізолятора Валерія Радченка, затриманого 24 листопада на вулиці Грушевського біля Кабінету міністрів.

Крім того, суд відправив під домашній арешт Віталія Благодатного, який також був затриманий 24 листопада в ході сутичок з міліцією під Будинком уряду.

Також суд Києва звільнив під домашній арешт активіста «Свободи» Олега Матяша, затриманого під час акції протесту 24 листопада біля Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, Матяшу заборонено залишати місце проживання з 20.00 до 7.00.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін вирішив призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

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Того ж дня по всій Україні розпочалися масові акції протесту з вимогами підписати Угоду про асоціацію.

24 листопада на Євромайдан у Києві вийшли близько 100 тис. осіб. Біля Будинку уряду відбулись сутички між учасниками акції та правоохоронцями. Було застосовано сльозогінний газ.

27 листопада Печерський районний суд Києва ув'язнив терміном на 60 діб Матяша зі Львівщини, який брав участь в акції.