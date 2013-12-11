У Львові близько чотирьох тисяч студентів пікетували прокуратуру з вимогою звільнити політв’язнів

Як передає кореспондент УНІАН, студенти скандували: «Банду геть!», «Свободу політв'язням!», «Зека на йолку!», „Прокурор, виходь!”.

Більшість учасників акції тримали державні прапори України та прапори із символікою Євросоюзу, обличчя багатьох молодих людей були розмальовані національними кольорами.

Мітингувальники вимагали, щоб до них вийшов прокурор Львівської області Олег Василенко. Однак він так і не вийшов до студентів, не вийшли до пікетувальників і представники прокуратури.

Проскандувавши гасла з вимогами звільнення затриманих активістів та львівського фотографа Олега Панаса, колона учасників акції повернулася до львівській Євромайдан де сьогодні протягом дня багатолюдно, збираються студенти, представники трудових колективів міста, львів‘яни.

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Також сьогодні звідси формуються групи для виїзду в Київ, за різними оцінками, сьогодні зі Львова до Києва на підтримку столичного Євромайдану виїде близько 5 тис. людей.

Як повідомили УНІАН в обласному Координаційному штабі, підприємці найбільшого в Західній Україні оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові, сьогодні, оголосили кількагодинний страйк і приєдналися до мітингувальників львівського Євромайдану.

На «Шуварі» працює від 3 до 5 тис. підприємців. Значна частина з них сьогодні бойкотувала в підтримку Євромайдану. Також багато підприємців „Шувару” поїхали на мітинг в Київ.