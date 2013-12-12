Апеляційний суд звільнив з-під варти ще одного "в’язня Банкової"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина» з посиланням на народного депутата Павла Петренка.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня у центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень було затримано 9 осіб.

На тему: У Львові близько чотирьох тисяч студентів пікетували прокуратуру з вимогою звільнити політв’язнів

3 грудня суд на два місяці заарештував їх. Рішення винесено за ст. 294 кримінального кодексу (масові заворушення).

4 грудня родичі затриманих на прес-конференції повідомили, що ті були мирними учасниками мітингу, не брали участі в організації заворушень чи провокацій, їх безпідставно затримали і побили бійці спецпідрозділу “Беркут”.

Зокрема, за словами дружини одного із затриманих Марини Остащенко, її чоловік Олександр просто спостерігав за подіями на Банковій, коли був затриманий та побитий “Беркутом”. “Він просто підняв руки, на це йому відповіли ударом кийка”, - зазначила дружина затриманого.

Нагадаємо, учора рішеннями Апеляційного та Печерського районного судів Києва було звільнено з-під ще кількох людей, затриманих після провокацій під Адміністрацією президента 1 грудня.

Зокрема, Апеляційний суд звільнив з-під варти «під особисте зобов’язання» затриманих 1 грудня на вулиці Банковій Геннадія Черевка та Сергія Нужненка. Перед цим повідомлялося про звільнення затриманих під АП Юрія Болотова та Миколи Лазаревського - на першого наклали штраф, другого посадили під домашній арешт.

Свободівця Солоненка, затриманого під пам’ятником Леніну, Апеляційний суд лишив під вартою.