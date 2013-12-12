Україна та ЄС домовилися про "дорожню карту" з імплементації Угоди про асоціацію - агентство

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на заяву Фюле.

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"Ми домовилися сьогодні, що на підставі ясної спрямованості України підписати угоду про асоціацію ми, по-перше, підготуємо дорожню карту для застосування угоди про асоціацію, по-друге, будемо сприяти і підтримувати Україну в створенні необхідних умов для досягнення угоди з МВФ, по-третє, використовувати наявні двосторонні консультації для вивчення всіх питань, пов'язаних із застосуванням угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі", - сказав Фюле після переговорів з Арбузовим.