Україна та ЄС домовилися про "дорожню карту" з імплементації Угоди про асоціацію - агентство
20:47, 12 грудня 2013Політика
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Єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле заявив про домовленість з першим віце-прем'єром України Сергієм Арбузовим підготувати дорожню карту для застосування угоди про асоціацію
Україна і ЄС домовилися про "дорожню карту" / Фото : lenta-ua.net
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на заяву Фюле.
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"Ми домовилися сьогодні, що на підставі ясної спрямованості України підписати угоду про асоціацію ми, по-перше, підготуємо дорожню карту для застосування угоди про асоціацію, по-друге, будемо сприяти і підтримувати Україну в створенні необхідних умов для досягнення угоди з МВФ, по-третє, використовувати наявні двосторонні консультації для вивчення всіх питань, пов'язаних із застосуванням угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі", - сказав Фюле після переговорів з Арбузовим.
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