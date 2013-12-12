Азаров пояснив, що не влаштовує уряд в Угоді з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, на зустрічі з представниками агробізнесу прем'єр заявив, що, зокрема, уряд не влаштовує встановлення квот на експорт цукру, скасування імпортних мит на насіння соняшнику і скасування держпідтримки аграрного сектору.

"Наприклад, умови імплементації угоди для наших аграріїв вводять квоту на цукор. В Угорщині, наприклад, це призвело до повного знищення цукрових заводів. Ви хочете, щоб ми зробили те саме? Ми цього робити не будемо”, - заявив Азаров.

Також він відзначив, що скасування імпортних мит на насіння соняшнику неможливе до проведення модернізації підприємств.

“Доти, поки ми не модернізуємо всі свої екстрактно-олійні підприємства, ми мито на насіння соняшнику не скасовуватимемо. Давайте домовлятися: ми не змінюватимемо угоду, а умови її імплементації, тобто перехідні положення, давайте запишемо так, щоб вони для нас були вигідними ", - сказав він.

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Також Азаров відзначив, що під час переговорів з ЄС (до парафування документа у липні 2012 р.) уряд знав про ризики, проте на той період “економіка України була на підйомі”, і не було штучно створених торгових проблем з Росією.

"Але як тільки проти нас були введені такі обмеження, плюс світова криза, ми почали відчувати, що ми на межі”, - заявив Азаров.

“Давайте домовлятися (з ЄС - УНІАН). По-перше, нам необхідний кредит приблизно 20 мільярдів, і на нормальних умовах. Я навіть не хочу чути про те, щоб позбавляти аграрний сектор тієї незначної державної підтримки, яку ми надаємо, тому що дотації в країнах Європи, зокрема у наших найближчих сусідів поляків, набагато вищі, ніж в Україні", - відзначив прем'єр.

При цьому він повідомив, що дотації на утримання великої рогатої худоби в Німеччині становлять 3 тис. євро на рік, к Польщі - 2,5 тис., у Франції - понад 1 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Микола Азаров заявив, що Україні необхідна фінансова допомога у розмірі 20 мільярдів євро для компенсації втрат від зниження обсягів торгівлі з країнами Митного союзу, зокрема РФ, у разі підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Раніше перший віце-прем'єр Сергій Арбузов називав суму у розмірі 10 млрд євро.

12 грудня українська делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим мала відправитися до Брюсселя для проведення переговорів з питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.