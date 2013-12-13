У Донецький області Комітет національного спротиву збільшився на сім організацій

Про це УНІАН повідомила голова Координаційної робочої групи даного Комітету, заступник голови облорганізації партії «Батьківщина», прес-секретар Марія Бритченко.

За її словами, в Комітет ще увійшли облорганізації: «Громадська рада», «Батьківщина молода», Макіївська громадська організація «Жінки Батьківщини», Донецька обласна екологічна асоціація «Зелений рух Донбасу», Ясинуватське міське відділення Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль», Всеукраїнська ініціатива «За мирний протест» і Донецька облорганізація «Громадський рух християн Донбасу».

Бритченко нагадала, що основна мета Комітету - це організація Євромайдану в Донецьку, забезпечення порядку при проведенні протестних акцій, взаємодія з київським майданом і озвучення їхніх проблем. Вона підкреслила, що в Комітет «двері для інших громадських організацій відкриті» і всі свої рішення він приймає «тільки колегіально».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня в Донецьку було створено обласний Комітет національного спротиву, куди відразу увійшли 11 місцевих партійних і громадських лідерів. Крім лідерів облорганізацій партій «Батьківщина», «Свобода» і «Удар» до Комітету увійшли лідери громадських організацій «Всеукраїнське об`єднання ветеранів Чорнобиля», «Союз порятунку Донбасу», «За Україну!», «Правовий захист», «Народне коло», «Схід», а також регіональні лідери партій «Громадянська позиція» та Конгресу українських націоналістів.