Янукович: Ті, хто готував Угоду з ЄС, будуть відсторонені від роботи або зовсім звільнені (оновлено)

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом була підготовлена з порушенням національних інтересів, тому відповідальні за її розробку будуть усунені від роботи або зовсім звільнені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну».

«Прем'єр-міністр України Микола Азаров, який сьогодні бере участь у круглому столі, дуже широко розкрив цю тему і проблему. Я тільки хочу, випереджаючи Миколу Яновича, сказати, що за наслідками цієї роботи (підготовки Угоди про асоціацію - УНІАН), яка, я б сказав, була зроблена не просто погано, а вона була зроблена з порушенням національних інтересів України... Працівники, які займалися підготовкою Угоди про асоціацію, будуть як мінімум усунені від роботи, можливо, будуть звільнені. Це моя принципова позиція», - наголосив Президент.

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За словами Януковича, він розуміє, чому результати саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі викликали так багато критики суспільства, налаштованого на європейську інтеграцію.

Янукович знов наголосив, що Україна не відмовлялася і не має наміру відмовлятися від європейської інтеграції. «Ми йшли і йтимемо шляхом реформ і європейської інтеграції», - запевнив він.