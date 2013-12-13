Президент Янукович обурений діями провокаторів та правоохоронців на Майдані

За словами Януковича, події, які відбулись на Майдані, стали приводом для нових закликів та ініціатив до порушення стабільності в нашій країні.

“Скажу відверто, я обурений тими радикальними діями, які були на Майдані як з боку — відверто скажу провокаторів, так і з боку силових структур, які поводили себе не завжди адекватно”, - сказав він, додавши, що емоції, які були і є, вони дуже часто переважають здоровий глузд.

Як відомо, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану 30 листопада близько 4-ї години ранку в Києві на вулиці 1 грудня вийшли понад 500 тис. осіб.

Того ж дня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно.

Згодом міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень було затримано 9 осіб.

Вночі 11 грудня бійці «Беркута» і Внутрішніх військ МВС намагалися зачистити Майдан Незалежності від протестувальників. Лише коли кияни вранці почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, відвели колони бійців до «урядового кварталу».