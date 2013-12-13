Президент Янукович обурений діями провокаторів та правоохоронців на Майдані
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну»у палаці “Україна”.
За словами Януковича, події, які відбулись на Майдані, стали приводом для нових закликів та ініціатив до порушення стабільності в нашій країні.
“Скажу відверто, я обурений тими радикальними діями, які були на Майдані як з боку — відверто скажу провокаторів, так і з боку силових структур, які поводили себе не завжди адекватно”, - сказав він, додавши, що емоції, які були і є, вони дуже часто переважають здоровий глузд.
Як відомо, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.
Після жорстокого розгону Євромайдану 30 листопада близько 4-ї години ранку в Києві на вулиці 1 грудня вийшли понад 500 тис. осіб.
Того ж дня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно.
Згодом міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень було затримано 9 осіб.
Вночі 11 грудня бійці «Беркута» і Внутрішніх військ МВС намагалися зачистити Майдан Незалежності від протестувальників. Лише коли кияни вранці почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, відвели колони бійців до «урядового кварталу».