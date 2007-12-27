Ющенко відповість на всі запитання

Сьогодні о 18.00 в «Українському домі» розпочнеться підсумкова річна прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА під назвою «Національні пріоритети».

Як повідомляє прес-служба Президента, формат прес-конференції передбачає відповіді глави держави на запитання акредитованих медіа безпосередньо в «Українському домі», відповіді на запитання представників регіональних ЗМІ під час прямих телемостів із Сімферополем, Львовом, Донецьком та Полтавою, а також відповіді на запитання користувачів мережі Інтернет - переможців конкурсу «Спитай Президента України».

У прямому ефірі прес-конференцію транслюватимуть Перший національний канал, «5-й канал», «24-й канал», Національна радіокомпанія та Всесвітня служба іномовлення України «Україна і світ». Захід передбачає також онлайн-трансляцію в Інтернеті.